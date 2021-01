LIVE Prada Cup 2021 in DIRETTA | Luna Rossa perde | ma mostra velocità Bruni | “Decisiva la partenza”

(Di venerdì 15 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA SCONFITTA DIVIDEO: RIGUARDA PER INTERO LE DUE REGATE DI OGGI JAMES SPITHILL: “CI HANNO VIRATO DAVANTI IN, NON POTEVAMO FARE DI PIU’ “ FRANCESCO: “ABBIAMO PERSO IN, MA I BRITANNICI SONO MOLTO COMPETITIVI” RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA PRIMA GIORNATA PROGRAMMA, ORARI E TV 16 GENNAIO LE PAGELLE DELLA PRIMA GIORNATA LA CRONACA DELLA VITTORIA DI INEOS UK CONTRO AMERICAN MAGIC, NULLA E’ PERDUTO. MA CON AMERICAN MAGIC SARA’ GIA’ UNA SFIDA CRUCIALE BEN AINSLIE: “LACUP E’ LUNGA” LA CLASSIFICA DELLACUP I DISTACCHI AI SINGOLI INTERMEDI DELLE REGATE DI OGGI ORARI REPLICHE DELLE REGATE DIFFERITE ...

Grazie a tutti per averci seguito in questa notte di Prada Cup, la rincorsa verso la America's Cup è ufficialmente incominciata. Vi auguriamo un buon prosegui ...