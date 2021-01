Linus in diretta a Radio Deejay: “Harry Styles gay? Dicono che è guarito”. Scoppia la polemica: “Uscita disgustosa, non è una battuta” (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Dicono che Harry Styles sia guarito, sto scherzando”. Linus finisce nella bufera per aver parlato del cantante degli One Direction in termini offensivi. È successo durante la puntata del 14 gennaio di “Deejay Chiama Italia”, in onda su Radio Deejay. Parlando della storia tra il cantante e la regista Olivia Wilde, il conduttore ha detto: “Ci sono anche molte interpretazioni sulla sua sessualità. Dicono che è guarito. Sto scherzando anche su questo, ovviamente. E Dicono che stia con Olivia Wilde. Lei faceva Tredici in Doctor House”. Apriti cielo. Tempo un paio di ore, e il nome dello speaker è finito in trending topics su Twitter. L’accusa è una sola, gridata (anzi twittata) a gran voce: aver mancato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) “chesia, sto scherzando”.finisce nella bufera per aver parlato del cantante degli One Direction in termini offensivi. È successo durante la puntata del 14 gennaio di “Chiama Italia”, in onda su. Parlando della storia tra il cantante e la regista Olivia Wilde, il conduttore ha detto: “Ci sono anche molte interpretazioni sulla sua sessualità.che è. Sto scherzando anche su questo, ovviamente. Eche stia con Olivia Wilde. Lei faceva Tredici in Doctor House”. Apriti cielo. Tempo un paio di ore, e il nome dello speaker è finito in trending topics su Twitter. L’accusa è una sola, gridata (anzi twittata) a gran voce: aver mancato di ...

Sanson538 : Linus in diretta: «Harry Styles gay? È guarito, sta con una donna». Fan furiosi: «Non è una malattia»… - pairsonnalitesF : Linus in diretta: «Harry Styles gay? È guarito, sta con una donna». Fan furiosi: «Non è una malattia»: ... abbiamo… - Francesco_ITA94 : @wishuarethemoon @Alice_Rosati80 Ma scusa te non hai seguito la diretta e parli? Ascolta la diretta e riguarda quel… - paperoga___ : #radiodeejayisoverparty per me radio deejay è finita da quella mattina che linus disse che cheryl cole era la mogli… - gianmarizzi : Non è facile stare ore in diretta, ogni giorno, senza avere scivoloni. Ma la cosa peggiore che possa fare Linus ade… -