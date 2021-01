Le dichiarazioni post partita di Chievo-Entella

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo il bel successo di questa sera, venerdì 15 gennaio, dei clivensi contro l’sono arrivate degli allenatori, che hanno analizzato la sfida appena conclusa. I veronesi al Bentegodi hanno battuto per 2-1 la squadra di Vivarini, che nonostante la reazione nel finale di gara non è riuscita a evitare il KO contro il veronesi. CHE COS’HANNO DETTO GLI ALLENATORI A FINE? Dopo ladi Verona, valida per la 18a giornata di Serie B, gli allenatori delle due squadre avevano umori completamente opi, visto il risultato finale. Grande soddisfazione in casa, mentre tra gli ospiti il KO sicuramente non è stato apprezzato. LE PAROLE DI MISTER AGLIETTI Neldiil tecnico dei ...