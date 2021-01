Le 3 indicazioni per affrontare la privacy WhatsApp: come usare l’app dopo l’aggiornamento 2021 (Di venerdì 15 gennaio 2021) La nuova privacy WhatsApp e relativo aggiornamento 2021 ha fatto sapere che non ci sarà alcun problema di sicurezza con le nuove norme di sistema che entreranno in vigore dal prossimo 8 febbraio, ma tutto sommato possono esserci alcuni accorgimenti importanti per coloro che continueranno ad utilizzare tale applicazione. L’idea insomma che Facebook possa avere maggiori libertà con le informazioni personali degli utenti iscritti a WhatsApp non piace a molti utenti che, nel giro di pochissimi giorni, hanno già provato altre alternative. I 3 consigli sulla nuova privacy WhatsApp per usare l’app dopo l’aggiornamento 2021 dopo aver analizzato una serie di bufale e allarmismi in settimana, un ... Leggi su bufale (Di venerdì 15 gennaio 2021) La nuovae relativo aggiornamentoha fatto sapere che non ci sarà alcun problema di sicurezza con le nuove norme di sistema che entreranno in vigore dal prossimo 8 febbraio, ma tutto sommato possono esserci alcuni accorgimenti importanti per coloro che continueranno ad utilizzare tale applicazione. L’idea insomma che Facebook possa avere maggiori libertà con le informazioni personali degli utenti iscritti anon piace a molti utenti che, nel giro di pochissimi giorni, hanno già provato altre alternative. I 3 consigli sulla nuovaperaver analizzato una serie di bufale e allarmismi in settimana, un ...

Ultime Notizie dalla rete : indicazioni per Congedo genitori per figli in Dad: chi può usufruirne, come presentare domanda. Circolare Inps Orizzonte Scuola COVID-19 e formazione: sono ancora validi gli attestati scaduti?

Roma, 15 Gen – È indubbio che l’emergenza COVID-19 e le varie misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 abbiano fermato o almeno rallentato nel 2020 le attività di formazione e aggi ...

Dpcm, regioni chiuse un mese, scuola: da lunedì il 50% in classe. A sciare dal 15 febbraio

Stop agli spostamenti e limiti più stringenti alla movida. Il ritorno tra i banchi di scuola per gli studenti delle superiori di diverse Regioni e i nuovi parametri per le fasce di rischio ...

