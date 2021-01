Lazio-Roma | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

Il derby della Capitale è l'anticipo di lusso della 18a giornata di Serie A. Una partita con tanti temi, che può essere, come sempre, da svolta per la vincitrice. Primo derby ain assoluto senza tifosi, la scorsa stagione si riuscì a giocarli entrambi con il pubblico. Queste le(3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All.: S. Inzaghi.(3-4-2-1): Pau López; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. All.: Fonseca.