Lamar Odom | l’ex di Khloe Kardashian | si ricicla come pugile

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 15 gennaio 2021) E’ dura la vita senza i riflettori puntati addosso. Specialmente si li hai avuti 24 ore su 24 perché eri il marito die, per di più, campione di basket. Manella sua vita ha fatto delle scelte per cui ilo hanno allontanato. Ha “tradito”con un gruppo di prostitute finendo addirittura in coma per overdose. Da allora la sua vita ha iniziato una lunga, inesorabile discesa. Sembrava essersi rimesso in carreggiata quando ha incontrato la personal trainer Sabrina Parr. Con lei aveva deciso di rifarsi una vita, sposandosi di nuovo. Ma poi Sabrina ha annullato tutto e lo ha lasciato a un passo dalle nozze. Ha solo detto che lui “ci è ricaduto di nuovo” e che aveva “disperato bisogno di aiuto”. Non ha fatto riferimento a nulla in particolare ma è ...