Inter, nessuna lesione per Sensi: sarà presente domenica contro la Juventus (Di venerdì 15 gennaio 2021) Stefano Sensi si è sottoposto ieri agli esami strumentali, che hanno avuto un esito positivo: esclusa infatti ogni lesione. Il centrocampista dell'Inter, salvo imprevisti dell'ultimo secondo, sarà dunque disponibile per il derby d'Italia contro la Juventus in programma domenica sera. I tifosi e soprattutto Conte sperano che questo sia l'ultimo atto di un rapporto molto difficile con gli infortuni da parte dell'ex Sassuolo. La sfida contro la Juve potrebbe essere un nuovo inizio: ricordiamo che proprio contro i bianconeri lo scorso anno, nel primo tempo della sfida, iniziarono i problemi fisici del giocatore. SportFace.

