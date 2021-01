**Governo: Vono, 'non lascio Iv'** (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - “Nulla di vero. Nessuna tentazione". Lo dice Gelsomina Vono, senatrice Iv, a Affaritaliani.it rispetto alla possibilità che lasci il gruppo renziano. "Tutte le discussioni su presunte difficoltà all'interno di Italia viva sono strumentali. Abbiamo condiviso un percorso e un progetto politico e tutte le decisioni sono state prese insieme, di volta in volta, fino a quella delle dimissioni delle due ministre e del sottosegretario. Non capisco perché venga fuori il mio nome". "Non ho pensato mai a una simile eventualità", ovvero lasciare Iv. "Il mio passaggio a Italia viva, a settembre del 2019, è stato determinato proprio dalla condivisione del progetto politico che continua ad essere portato avanti con il lavoro che stiamo facendo". Nessuno la sta 'corteggiando' in queste ore, nessuno le ha fatto qualche telefonata? "Può anche essere, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - “Nulla di vero. Nessuna tentazione". Lo dice Gelsomina, senatrice Iv, a Affaritaliani.it rispetto alla possibilità che lasci il gruppo renziano. "Tutte le discussioni su presunte difficoltà all'interno di Italia viva sono strumentali. Abbiamo condiviso un percorso e un progetto politico e tutte le decisioni sono state prese insieme, di volta in volta, fino a quella delle dimissioni delle due ministre e del sottosegretario. Non capisco perché venga fuori il mio nome". "Non ho pensato mai a una simile eventualità", ovvero lasciare Iv. "Il mio passaggio a Italia viva, a settembre del 2019, è stato determinato proprio dalla condivisione del progetto politico che continua ad essere portato avanti con il lavoro che stiamo facendo". Nessuno la sta 'corteggiando' in queste ore, nessuno le ha fatto qualche telefonata? "Può anche essere, ma ...

**Governo: Vono, 'non lascio Iv'**

