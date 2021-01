Freddo in arrivo, il comune di Pellezzano si prepara (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – In previsione del consistente calo termico previsto in questo fine settimana, il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, con l’ausilio della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie, ha già predisposto un servizio di spargimento del sale sulle zone alte del territorio in vista di possibili gelate, soprattutto nel corso delle ore notturne. “Il bollettino meteo della Protezione Civile Regionale – riferisce il Primo Cittadino – ha allertato tutti i Comuni per l’eccezionale ondata di gelo prevista in questo fine settimana sul nostro territorio a causa di una massa fredda proveniente dalla Siberia. I volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” sono già al lavoro e pronti ad intervenire con mezzi spargisale per evitare il rischio della formazione di ghiaccio lungo le strade comunali, soprattutto quelle che attraversano le ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – In previsione del consistente calo termico previsto in questo fine settimana, il Sindaco di, Francesco Morra, con l’ausilio della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie, ha già predisposto un servizio di spargimento del sale sulle zone alte del territorio in vista di possibili gelate, soprattutto nel corso delle ore notturne. “Il bollettino meteo della Protezione Civile Regionale – riferisce il Primo Cittadino – ha allertato tutti i Comuni per l’eccezionale ondata di gelo prevista in questo fine settimana sul nostro territorio a causa di una massa fredda proveniente dalla Siberia. I volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” sono già al lavoro e pronti ad intervenire con mezzi spargisale per evitare il rischio della formazione di ghiaccio lungo le strade comunali, soprattutto quelle che attraversano le ...

