Di Battista a TPI | “Non dimentico le telefonate tra Renzi e De Benedetti”

"Io non me le dimentico le telefonate tra Renzi e De Benedetti, io non me le dimentico queste cose qua, ho buona memoria, leggo studio ricordo. Sono convinto che questo è stato il problema principale: 'Qui noi Renziani non tocchiamo una palla sul Recovery fund, facciamo caciara' e qualche giornale dietro che gli dava una mano e qualche televisione dietro che gli dava una mano, qualche centro di potere che gli dava una mano". Così Alessandro Di Battista, in una lunga intervista rilasciata oggi a Giulio Gambino, direttore del giornale online Tpi.it. Qui l'intervista video completa. Leggi anche: 1. Il piano di Renzi ora si complica: vince solo se salta Conte (di Luca Telese) ; // 2. Le ombrelline di Renzi: lui parla mentre le "sue" ...

