Covid, l' Abruzzo non aderisce a protesta ristoratori #ioapro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pescara - Alla vigilia della manifestazione #ioapro organizzata in tutta Italia con un tam tam sui social network, sembra che ristoratori e baristi abruzzesi non aderiranno alla protesta che prevede l'apertura dei locali al pubblico senza attenersi agli orari previsti dal Dpcm in vigore. Le associazioni di categoria del settore, che nulla hanno a che fare con l'organizzazione dell'iniziativa, non hanno ricevuto segnalazioni particolari. Anche i principali gruppi di ristoratori sottolineano che l'orientamento prevalente è quello di non aderire: "una manifestazione di questo tipo - dicono - espone a rischi e risolverebbe poco". Non è escluso, comunque, che qualcuno decida all'ultimo momento di aderire alla protesta, in modo estemporaneo. Non manifesteranno, si apprende, neppure le attività della zona di ...

