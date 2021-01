Covid, dal 17 gennaio cominciano richiami dei vaccini in varie Regioni (Di venerdì 15 gennaio 2021) Cominceranno da domenica 17 o da lunedì 18 gennaio, in diverse Regioni, le somministrazioni della dose di richiamo delle vaccinazioni effettuate il 27 dicembre, il V-Day italiano. Ad oggi, nel nostro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 gennaio 2021) Cominceranno da domenica 17 o da lunedì 18, in diverse, le somministrazioni della dose di richiamo delle vaccinazioni effettuate il 27 dicembre, il V-Day italiano. Ad oggi, nel nostro ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid dal Nuovo Dpcm, ecco le regole anti-Covid dal 16 gennaio: spostamenti e asporto, cosa cambia Il Fatto Quotidiano Dalla sicurezza dei vaccini alla fine della pandemia di Covid, tutte le risposte del virologo Giorgio Palù

Il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco Giorgio Palù illustra la campagna di vaccinazione anti covid, dal tipo di vaccini presenti sul mercato alla sicurezza dei farmaci. Poi il punto sulla si ...

Covid, la Liguria diventa "zona arancione"

Il presidente della Regione, Giovanni Toti, già giovedì sera aveva paventato il passaggio in arancione: "E' possibile che anche la Liguria diventi prudenzialmente zona arancione nelle prossime giornat ...

