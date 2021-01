Cecilia Capriotti fa infuriare un ex gieffino: “Momenti di forte nervosismo nel backstage” (Di sabato 16 gennaio 2021) La settimana scorsa Cecilia Capriotti ha fatto una dichiarazione fin troppo ottimista sul razzismo in Italia. Le parole della showgirl hanno fatto arrabbiare Enock, che ha replicato su Instagram con un lungo post. Il fratello di Balotelli avrebbe dovuto anche avere un confronto con la gieffina, ma purtroppo è saltato per questioni di tempo. Questo ha fatto scoppiare delle tensioni dietro le quinte del reality di Canale5. “Posso rivelarvi che nell’ultima puntata era previsto un intervento di Enock. Questo perché lui era furioso per delle dichiarazioni a suo dire razziste di Cecilia Capriotti. – ha detto Parpiglia a Casa Chi – Questo intervento per questioni di tempi e di scaletta non c’è stato, non ce l’hanno fatta. Addirittura ad Enock hanno detto che ha interpretato male quei discorsi e so che ci sono stati ... Leggi su biccy (Di sabato 16 gennaio 2021) La settimana scorsaha fatto una dichiarazione fin troppo ottimista sul razzismo in Italia. Le parole della showgirl hanno fatto arrabbiare Enock, che ha replicato su Instagram con un lungo post. Il fratello di Balotelli avrebbe dovuto anche avere un confronto con la gieffina, ma purtroppo è saltato per questioni di tempo. Questo ha fatto scoppiare delle tensioni dietro le quinte del reality di Canale5. “Posso rivelarvi che nell’ultima puntata era previsto un intervento di Enock. Questo perché lui era furioso per delle dichiarazioni a suo dire razziste di. – ha detto Parpiglia a Casa Chi – Questo intervento per questioni di tempi e di scaletta non c’è stato, non ce l’hanno fatta. Addirittura ad Enock hanno detto che ha interpretato male quei discorsi e so che ci sono stati ...

