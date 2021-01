Car Sharing - Apre a Torino LeasysGo! (Di venerdì 15 gennaio 2021) Come avevano anticipato a fine dicembre, FCA Bank, attraverso la sua controllata Leasys, annunciano l'apertura al pubblico a Torino di LeasysGo!, il primo servizio di car Sharing con le nuove Fiat 500 del gruppo. Per entrare nel mondo di LeasyGo! bisognerà, come per i CarCloud di Leasys, acquistare un voucher d'iscrizione annuale su Amazon, al costo di 19,99 euro, per poi convertirlo sulla piattaforma digitale della soluzione di car Sharing ottenendo due ore di viaggio al mese già incluse. Una volta esaurite si passerà alla modalità pay-per-use, al costo di 0,29 euro al minuto fino ad un massimo di 43,50 euro per l'utilizzo di un'intera giornata. Entro fine gennaio le 500 elettriche a disposizione degli Sharing lover a Torino saranno 300 mentre entro la fine del 2021 saliranno a 350. ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 15 gennaio 2021) Come avevano anticipato a fine dicembre, FCA Bank, attraverso la sua controllata Leasys, annunciano l'apertura al pubblico adi, il primo servizio di carcon le nuove Fiat 500 del gruppo. Per entrare nel mondo di LeasyGo! bisognerà, come per i CarCloud di Leasys, acquistare un voucher d'iscrizione annuale su Amazon, al costo di 19,99 euro, per poi convertirlo sulla piattaforma digitale della soluzione di carottenendo due ore di viaggio al mese già incluse. Una volta esaurite si passerà alla modalità pay-per-use, al costo di 0,29 euro al minuto fino ad un massimo di 43,50 euro per l'utilizzo di un'intera giornata. Entro fine gennaio le 500 elettriche a disposizione deglilover asaranno 300 mentre entro la fine del 2021 saliranno a 350. ...

GoriffaZ : @vittoriopasteris @massacritica99 fantastico! non vedo l'ora di provarle, come si può avere un codice per accedere al car sharing? :-) - EstebBeltramino : Fca: a Torino LeasysGO, servizio car sharing per Nuove 500 #motori - ClubAlfaIt : Iva al 10% per servizi di car sharing elettrico: idea #AutoElettriche #NotizieAuto - HDmotori : RT @HDmotori: LeasysGO! apre al pubblico a Torino: al via il car sharing della Fiat 500 elettrica - ANSA_Motori : A Torino arriva LeasysGO, servizio di car sharing per la Nuove 500 #ANSAmotori -