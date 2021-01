Zona gialla dal 18 gennaio 2021: cosa si può fare e cosa no in queste aree (Di giovedì 14 gennaio 2021) In attesa di conoscere i nomi delle regioni che dal 18 gennaio 2021 continueranno a essere in area gialla ( dopo il fine settimana che continuerà invece per tutti in Zona arancione), possiamo dirvi che cosa prevede il nuovo DPCM in vigore dal 15 gennaio al 5 marzo 2021, e quindi cosa si potrà o non si potrà fare nelle regioni che rientreranno in Zona gialla. Come vi abbiamo già detto, la Zona gialla non sarà la “migliore”. Infatti dal 18 gennaio 2021 alcune regioni potrebbero rientrare anche in Zona bianca. E’ questa adesso l’area alla quale tutti devono aspirare, visto che, nelle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 gennaio 2021) In attesa di conoscere i nomi delle regioni che dal 18continueranno a essere in area( dopo il fine settimana che continuerà invece per tutti inarancione), possiamo dirvi cheprevede il nuovo DPCM in vigore dal 15al 5 marzo, e quindisi potrà o non si potrànelle regioni che rientreranno in. Come vi abbiamo già detto, lanon sarà la “migliore”. Infatti dal 18alcune regioni potrebbero rientrare anche inbianca. E’ questa adesso l’area alla quale tutti devono aspirare, visto che, nelle ...

