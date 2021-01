Vriginia Raggi | «Stadio della Roma? Il Comune ha fatto quello che doveva fare»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Le parole di Viriginain merito al progetto del nuovorilasciate a Gazzetta dello Sport La sindaca diVirginiaha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport in cui ha affrontato anche il delicato tema del nuovo. RAPPORTO – «Abbiamo sempre collaborato, soprattutto nelle iniziative a favore delle persone più fragili. Tutti i presidenti sono stati umani, e questo fa loro onore. Per la Lazio, al momento non sono stati presentati progetti, ma le interlocuzioni sono aperte. Per la, abbiamo trovato un progetto di Tor di Valle già incardinato e lo abbiamo migliorato, riducendo le cubature. Ilha...