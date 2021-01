Volley, Superlega 19a giornata, programma e dove vederle (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel prossimo fine settimana andrà in scena per la Superlega la 19a giornata di campionato, turno a dir la verità decisamente spezzettato, con due anticipi e un posticipo. Ma andiamo a vedere quali saranno le gare in programma e dove seguirle. Superlega la 19a giornata Incontri davvero interessanti quelli che si presentano nel prossimo turno di Superlega, la 19a giornata di campionato, seppur spezzettata, ha tutte le caratteristiche per far vivere agli appassionati di Volley, una giornata davvero entusiasmante. Gli anticipi del sabato vedono la inarrestabile truppa di coach Lorenzetti, la Itas Treentino (alla 12a vittoria di fila) sfidare il fanalino di coda della Top Volley Cisterna, compito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel prossimo fine settimana andrà in scena per lala 19adi campionato, turno a dir la verità decisamente spezzettato, con due anticipi e un posticipo. Ma andiamo a vedere quali saranno le gare inseguirle.la 19aIncontri davvero interessanti quelli che si presentano nel prossimo turno di, la 19adi campionato, seppur spezzettata, ha tutte le caratteristiche per far vivere agli appassionati di, unadavvero entusiasmante. Gli anticipi del sabato vedono la inarrestabile truppa di coach Lorenzetti, la Itas Treentino (alla 12a vittoria di fila) sfidare il fanalino di coda della TopCisterna, compito ...

