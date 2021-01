Vertice di centrodestra: «Basta coi tatticismi o giochi di potere, Conte venga in Parlamento» (Di giovedì 14 gennaio 2021) «Non c’è più tempo per tatticismi o giochi di potere: il centrodestra unito, prima forza politica del Paese, aspetta da ieri che Giuseppe Conte venga in Parlamento a prendere atto di una crisi conclamata. L’Italia, il Parlamento e il Presidente della Repubblica meritano rispetto». È quanto si legge in una nota congiunta dei leader di centrodestra al termine del Vertice tenutosi nel primo pomeriggio a Montecitorio sulla crisi del governo Conte. Vertice di centrodestra All’incontro hanno partecipato Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi e Giovanni Toti. «La situazione è drammatica: Conte non può far finta di niente». ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 gennaio 2021) «Non c’è più tempo perdi: ilunito, prima forza politica del Paese, aspetta da ieri che Giuseppeina prendere atto di una crisi conclamata. L’Italia, ile il Presidente della Repubblica meritano rispetto». È quanto si legge in una nota congiunta dei leader dial termine deltenutosi nel primo pomeriggio a Montecitorio sulla crisi del governodiAll’incontro hanno partecipato Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi e Giovanni Toti. «La situazione è drammatica:non può far finta di niente». ...

LegaSalvini : ++ CENTRODESTRA, IN CORSO IL VERTICE ++ Centrodestra, via al vertice. Oltre a Salvini, Meloni e Tajani sono presen… - SecolodItalia1 : Vertice di centrodestra: «Basta coi tatticismi o giochi di potere, Conte venga in Parlamento»… - mlmairro : RT @LegaSalvini: ++ CENTRODESTRA, IN CORSO IL VERTICE ++ Centrodestra, via al vertice. Oltre a Salvini, Meloni e Tajani sono presenti - tr… - MarcG_69 : RT @LegaSalvini: ++ CENTRODESTRA, IN CORSO IL VERTICE ++ Centrodestra, via al vertice. Oltre a Salvini, Meloni e Tajani sono presenti - tr… - giantico : RT @Noiconsalvini: ++ CENTRODESTRA, IN CORSO IL VERTICE ++ Centrodestra, via al vertice. Oltre a Salvini, Meloni e Tajani sono presenti -… -