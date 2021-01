Uomini e Donne, registrazione 13-01-2021: resa dei conti per i tronisti, Armando furioso (Di giovedì 14 gennaio 2021) Mercoledì 13 gennaio 2021 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che come sempre è cominciata con le vicende di Gemma Galgani, che ancora non si rassegna ad aver definitivamente perso Maurizio Guerci. Successivamente è stata la volta di Armando Incarnato, che è uscito con la bella Nicole ed è stato poi protagonista di un durissimo scontro con Aurora Tropea. Ma grandi protagonisti della registrazione sono stati i tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni, che hanno dichiarato (e dimostrato anche con i fatti) di essere lontanissimi dalla scelta. E questo a dispetto delle preferenze per uno o l’altro corteggiatore, che sono sempre momentanee. Gemma Galgani conosce un nuovo Maurizio e un quarantenne Dopo la scorsa puntata, che per Gemma Galgani era stata particolarmente ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 14 gennaio 2021) Mercoledì 13 gennaioè stata registrata una nuova puntata diche come sempre è cominciata con le vicende di Gemma Galgani, che ancora non si rassegna ad aver definitivamente perso Maurizio Guerci. Successivamente è stata la volta diIncarnato, che è uscito con la bella Nicole ed è stato poi protagonista di un durissimo scontro con Aurora Tropea. Ma grandi protagonisti dellasono stati iDavide Donadei e Sophie Codegoni, che hanno dichiarato (e dimostrato anche con i fatti) di essere lontanissimi dalla scelta. E questo a dispetto delle preferenze per uno o l’altro corteggiatore, che sono sempre momentanee. Gemma Galgani conosce un nuovo Maurizio e un quarantenne Dopo la scorsa puntata, che per Gemma Galgani era stata particolarmente ...

