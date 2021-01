Uomini e Donne, l’annuncio inaspettato: “Vado via, lascio il programma” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Uomini e Donne, arriva l’annuncio inatteso. Dice addio al programma. Il tutto in diretta. Chi lascerà il programma di Maria De Filippi? Fonte foto: FacebookUomini e Donne continua ad essere uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico di Canale 5. La trasmissione, condotta da Maria De Filippi, appassiona sempre più i telespettatori che si prendono a cuore le storie e le relazioni dei tronisti. Poco fa è arrivato un annuncio davvero inaspettato. Uno dei cavalieri del Trono Over, in preda quasi alla disperazione, ha affermato di voler andare via. “Vado via, lascio il programma”, ha detto. Scopriamo insieme chi è che ha maturato questa importante decisione. Sarebbe un duro colpo ... Leggi su chenews (Di giovedì 14 gennaio 2021), arrivainatteso. Dice addio al. Il tutto in diretta. Chi lascerà ildi Maria De Filippi? Fonte foto: Facebookcontinua ad essere uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico di Canale 5. La trasmissione, condotta da Maria De Filippi, appassiona sempre più i telespettatori che si prendono a cuore le storie e le relazioni dei tronisti. Poco fa è arrivato un annuncio davvero. Uno dei cavalieri del Trono Over, in preda quasi alla disperazione, ha affermato di voler andare via. “via,il”, ha detto. Scopriamo insieme chi è che ha maturato questa importante decisione. Sarebbe un duro colpo ...

matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuori… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - plantmomgem : Ed è palese pure per il livello di scandalo che ha scaturito, gli uomini sono schifati da una rappresentazione veri… - jupivter : Gli uomini hanno sempre diviso le donne in due categorie, quelle belle (e quindi 'scopabili' nell'ottica maschile)… -