Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: Davide bacia ancora (Di giovedì 14 gennaio 2021) I tronisti di Uomini e Donne sono già tornati in studio, ma sembrano essere ancora molto confusi: le scelte sono lontane. La puntata di “Uomini e Donne” si apre con il Trono Classico e con il tronista Davide Donadei, per il quale il lieto fine è ancora lontano. Dopo la registrazione andata in onda ieri, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 14 gennaio 2021) I tronisti disono già tornati in studio, ma sembrano esseremolto confusi: le scelte sono lontane. La puntata di “” si apre con ile con il tronistaDonadei, per il quale il lieto fine èlontano. Dopo la registrazione andata in onda ieri, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

