Un morto in Cina: non accadeva da 8 mesi. Oms a Wuhan, 2 membri positivi e niente ingresso (Di giovedì 14 gennaio 2021) Torna la paura in : ieri c'è stato un nuovo decesso legato al -19, il primo in otto mesi. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale nei suoi aggiornamenti quotidiani, precisando che il caso è ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Torna la paura in : ieri c'è stato un nuovo decesso legato al -19, il primo in otto. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale nei suoi aggiornamenti quotidiani, precisando che il caso è ...

Corriere : Coronavirus, un morto in Cina: è il primo caso dopo otto mesi - Apache1000100 : @SMaurizi In cina un morto in otto mesi. Bisogna impegnarsi parecchio per far fuori 80 mila cristiani. Il governo… - infoitsalute : Cina, torna la paura: un morto per Covid, non accadeva da 8 mesi. Oms a Wuhan, due membri positivi e niente ingresso - tuttoatalanta : Un morto legato al Covid in Cina: non succedeva da otto mesi - Notiziedi_it : Cina, torna la paura: un morto per Covid, non accadeva da 8 mesi. Oms a Wuhan, due membri positivi e niente ingresso -