Traffico Roma del 14-01-2021 ore 13 | 30

(Di giovedì 14 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati è stato risolto l’incidente sulla Grande Raccordo Anulare et regolare la circolazione tra casina e Appia verso la Pontina Sono in corso lavori di riqualificazione e manutenzione del viadotto della Magliana ilviene immesso su una singola corsia a partire da via della Magliana verso l’Eur è da viale del pattinaggio in direzione del raccordo a fare per questo motivo si formano code nelle due direzioni possibili rallentamenti invece in Viale Palmiro Togliatti per un incidente avvenuto all’altezza di via del pergolato in direzione della Tiburtina a porta è chiusa via Giovanni Aldini tra via Antonio garbasso e via Gerolamo Cardano per lavori urgenti limitato a Piazza Galeno il servizio delle linee tram 3 e 19 per una vettura in via Ulisse Aldrovandi attivo il servizio bus sostitutivo per la tratta Galeno ...