Sit in dei Giovani di FdI davanti a Palazzo Chigi | “Scollatevi dalle poltrone | fateci votare” video

"Questo governo non ha fatto nulla per gli italiani. Non ha fatto nulla per le Giovani generazioni, le scuole sono nel caos e le università sono ancora chiuse. Soltanto l'1% dei fondi del Recovery Fund è stato destinato ai Giovani. Chiediamo al presidente della Repubblica di sciogliere immediatamente le Camere e di mandarci al voto. Lo faccia per dare all'Italia un esecutivo forte che possa dare risposte concrete agli italiani". Così Fabio Roscani, presidente di Gioventù nazionale. Il movimento dei Giovani di Fratelli d'Italia stamattina ha manifestato davanti a Palazzo Chigi per chiedere le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Mattarella sciolga le Camere e ci mandi a votare" "Oggi – si legge nel post sulla pagina Fb di Roscani – abbiamo dato ...

