Scuola e Covid 19, ecco come si è ridotta la curva dei contagi dopo lo stop in aula in Puglia (Di giovedì 14 gennaio 2021) BARI - Una drastica riduzione dei casi di contagio nelle scuole a partire da fine ottobre, ossia dalla sospensione delle attività didattiche in presenza, fino ad oggi. È quanto emerge dalla analisi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 14 gennaio 2021) BARI - Una drastica riduzione dei casi dio nelle scuole a partire da fine ottobre, ossia dalla sospensione delle attività didattiche in presenza, fino ad oggi. È quanto emerge dalla analisi ...

fattoquotidiano : Covid, la maestra negazionista e no-mask torna in classe a Treviso. I genitori protestano e vanno a riprendere i fi… - Agenzia_Ansa : #Milano, occupato il liceo Manzoni. I genitori: 'Siamo d'accordo con questa azione'. Blitz degli studenti contro la… - repubblica : 'I bambini non vanno a scuola per il Covid ma frequentano il centro commerciale: chiederò all'Ipercoop di trasferir… - SaraSenzacca : RT @sono_farmaci: Vaccino anti covid per chi non ne ha bisogno. Però poi servirà per entrare a scuola. - DomaniGiornale : Generazione Covid - 'Bella la DAD, ma non ci vivrei' è ONLINE ?? La quarta puntata è dedicata alla #scuola che, for… -