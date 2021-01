Sass Pordoi: recuperata la salma di Etienne Bernard, 27enne travolto da una valanga (Di giovedì 14 gennaio 2021) Recuperato il corpo di Etienne Bernard, il 27enne guida alpina e maestro di sci, scomparso dal mezzogiorno di mercoledì 13 gennaio sul Sasso Pordoi. Il giovane fassano era stato dato per disperso in ... Leggi su trentotoday (Di giovedì 14 gennaio 2021) Recuperato il corpo di, ilguida alpina e maestro di sci, scomparso dal mezzogiorno di mercoledì 13 gennaio sul. Il giovane fassano era stato dato per disperso in ...

