Sanremo 2021, ancora in bilico le date. Amadeus: «Lavoriamo per il 2 marzo. E non pensate di andare a letto prima delle 2» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un festival «normale». È questo l'obiettivo da raggiungere «a tutti i costi» secondo Amadeus, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Intervenendo su RTL 102.5, il conduttore ha spiegato che il suo ruolo e delle persone che lavorano al Festival è quello «di intrattenere, anche perché il pubblico ha voglia di non pensare solo al Covid e alle brutte notizie». E con tutte le precauzioni del caso e protocolli mirati, la 61esima edizione della kermesse non dovrebbe subire slittamenti rispetto alle date previste. «Stiamo lavorando per un Festival dal 2 al 6 marzo – spiega Amadeus -. Noi dobbiamo essere in grado di offrire agli italiani uno spettacolo che sia assolutamente normale, con tutte le regole sanitarie del caso, affinché tutte e tutti siano in ...

