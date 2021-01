Rueda lascia il Cile | Vidal | «Un vero peccato | ti voglio bene»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Arturosi è detto dispiaciuto per l’addio dicome c.t. delReinaldol’incarico di commissario tecnico dele si siede sulla panchina della Nazionale colombiana. Attraverso il suo profilo Instagram, Arturoha commentato l’addio del c.t.. «È unsentire la notizia che non continuerai a lavorare con noi in questo cammino verso i Mondiali. Capisco e rispetto la scelta, soprattutto alla luce di dichiarazioni di persone che danneggiano il calcio, la stampa e dirigenti mediocri, quindi, che non capiscono nulla del mondo del pallone. Ti, ti ringrazio per quanto fatto per me e auguro a te e al tuo staff il meglio in questa tua nuova avventura. ...