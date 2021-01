Riapertura scuole, Pregliasco avverte: “Farlo adesso è un rischio” (Di giovedì 14 gennaio 2021) "È chiaro che la ripresa della didattica in presenza, per il volume di spostamenti che c'è intorno, rappresenta un elemento di preoccupazione". A dirlo è il virologo Fabrizio Pregliasco in una intervista a Fanpage.it, parlando della Riapertura delle scuole in Italia e a un eventuale aumento dei contagi della Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 gennaio 2021) "È chiaro che la ripresa della didattica in presenza, per il volume di spostamenti che c'è intorno, rappresenta un elemento di preoccupazione". A dirlo è il virologo Fabrizioin una intervista a Fanpage.it, parlando delladellein Italia e a un eventuale aumento dei contagi della Covid-19. L'articolo .

AnnalisaChirico : Il governo aveva assicurato la riapertura scuole il 7 gennaio, poi l’11, adesso si scopre che mezza Italia rinvia p… - carlaruocco1 : Prof. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani: 'Tenere aperte le scuole dovrebbe stare molto più… - Agenzia_Ansa : Studenti in piazza da Nord a Sud per la riapertura delle #scuole. Riprese oggi le mobilitazioni in diverse città it… - zazoomblog : Riapertura scuole Pregliasco avverte: “Farlo adesso è un rischio” - #Riapertura #scuole #Pregliasco - chiccolina69 : RT @ilmarziano1: La riapertura degli impianti sciistici slitta, quella delle palestre salta, quella delle scuole è rimandata, prossimamente… -