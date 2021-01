Replica ufficiale di Huawei sui problemi con riconoscimento impronte

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Risulta nuovamente attuale un problema che in realtà non è mai stato archiviato per gli smartphone, in riferimento al mancatodelledigitali. Senza apparenti motivi, infatti, il servizio spesso e volentieri si arresta, costringendo a conti fatti l’utente ad inserire il codice PIN affinché si possa sbloccare lo schermo. Un apparente bug che crea non pochi disagi agli utenti, al punto che anche in queste ore pare siano arrivate lamentele all’assistenza. E pensare che un paio di mesi fa avevamo affrontato la questione sul nostro magazine.risponde nuovamente suiconCome stanno le cose? Al di là del mancatodella propria impronta, diversi utenti negli ultimi giorni ...