PS4 e Switch rubate? Un impiegato delle poste condannato a 9 mesi di detenzione domiciliare con tanto di multa salata (Di giovedì 14 gennaio 2021) I pubblici ministeri federali hanno annunciato ieri che un supervisore del servizio postale degli Stati Uniti è stato condannato in un caso che coinvolgeva console rubate durante la primavera. Zoheb A. Deura, 34 anni, di Derby, Connecticut, è stato multato di $ 20.000 e condannato a tre anni di libertà vigilata, i primi nove mesi dei quali da scontare in isolamento domiciliare. Si è dichiarato colpevole in ottobre per il furto di numerosi pacchi tra febbraio e aprile 2020, compresi quelli contenenti "PlayStation e dispositivi di gioco Nintendo", nonché un iPhone e un computer Apple. Deura ha anche rubato pacchi contenenti scarpe e vestiti; dopo un'indagine dell'ispettore generale del servizio postale, Deura è stato accusato e dichiarato colpevole il 21 ottobre per appropriazione ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 gennaio 2021) I pubblici ministeri federali hanno annunciato ieri che un supervisore del servizio postale degli Stati Uniti è statoin un caso che coinvolgeva consoledurante la primavera. Zoheb A. Deura, 34 anni, di Derby, Connecticut, è statoto di $ 20.000 ea tre anni di libertà vigilata, i primi novedei quali da scontare in isolamento. Si è dichiarato colpevole in ottobre per il furto di numerosi pacchi tra febbraio e aprile 2020, compresi quelli contenenti "PlayStation e dispositivi di gioco Nintendo", nonché un iPhone e un computer Apple. Deura ha anche rubato pacchi contenenti scarpe e vestiti; dopo un'indagine dell'ispettore generale del servizio postale, Deura è stato accusato e dichiarato colpevole il 21 ottobre per appropriazione ...

GamingTalker : Captain Tsubasa Rise of New Champions, la demo è ora disponibile su PS4, PS5 e Nintendo Switch… - AkibaGamers : BANDAI NAMCO Entertainment annuncia che da oggi è disponibile una demo gratuita per Captain Tsubasa: Rise of New Ch… - faith2393 : @nefastafausta Su switch te lo sconsiglio, é un pelo sotto alle prestazione ps4 Non ingiocabile ma poco ci manca - Scontiamolo : IN SCONTO: HDMI Switch, Techole Alluminio Splitter HDMI 3 In 1 Uscita con Telecomando, Interruttore HDMI Automatico… - pagomeno : ??HDMI Switch, Techole Alluminio Splitter HDMI 3 In 1 Uscita con Telecomando, Interruttore HDMI Automatico Supporta… -

Ultime Notizie dalla rete : PS4 Switch Nintendo Switch ha venduto più di PS4 e Xbox One in Cina Multiplayer.it Little Nightmares II: guarda il nuovo trailer, ora la demo è disponibile anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Bandai Namco annuncia la disponibilità della demo di Little Nightmares II anche per gli utenti PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch L'articolo Little Nightmares II: guarda il nuovo trailer, ...

The King of Fighters 15: il nuovo trailer presenta Shun'ei

Shun'ei è il protagonista del nuovo trailer di The King of Fighters 15 pubblicato da SNK insieme a una serie di screenshot del personaggio.

Bandai Namco annuncia la disponibilità della demo di Little Nightmares II anche per gli utenti PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch L'articolo Little Nightmares II: guarda il nuovo trailer, ...Shun'ei è il protagonista del nuovo trailer di The King of Fighters 15 pubblicato da SNK insieme a una serie di screenshot del personaggio.