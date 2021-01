Polo museale Atac, Celli: Comune Roma assente, bene Regione Lazio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – “Soddisfazione per l’investimento sul Polo museale di Atac annunciato oggi in commissione dalla Regione Lazio. La soluzione per la riapertura del centro di interesse nazionale sulla storia dei trasporti cittadini arriva quindi dall’assessorato regionale Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilita’ e Trasporti, mentre manca del tutto la voce di Roma Capitale, oggi assente anche in Commissione.” “Mi auguro la volonta’ del Comune emerga nella prossima commissione capitolina Patrimonio, di cui ho chiesto la convocazione proprio sul Polo museale.” “Anche perche’, in attesa della presa in carico del Polo da parte della Regione Lazio, potrebbe essere ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 gennaio 2021)– “Soddisfazione per l’investimento suldiannunciato oggi in commissione dalla. La soluzione per la riapertura del centro di interesse nazionale sulla storia dei trasporti cittadini arriva quindi dall’assessorato regionale Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilita’ e Trasporti, mentre manca del tutto la voce diCapitale, oggianche in Commissione.” “Mi auguro la volonta’ delemerga nella prossima commissione capitolina Patrimonio, di cui ho chiesto la convocazione proprio sul.” “Anche perche’, in attesa della presa in carico delda parte della, potrebbe essere ...

Roma - "Oggi in Commissione Mobilita' e Trasporti, congiunta con la Commissione Cultura, l'Assessorato regionale ha annunciato l'intenzione di rilanciare ...

Roma - I treni storici del polo museale dell'Atac di Ostiense, ma anche i locali che li ospitano, sono "in rovina". I mezzi sono "attaccati dalla ruggine ...

