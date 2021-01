Perché I Fatti Vostri oggi | 14 gennaio 2021 | non è in onda?

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 14 gennaio 2021) A sopresa, la puntata dide Idel 14su Raidue non va in. Al suo posto, la secrete Rai sta mandando inun film-tv. Al momento, dalla rete non giungono informazioni sul motivo per cui il programma non sia in. Sembra, però, che nel dietro le quinte del programma siano stati rilevati alcuni casi di contagio da Covid-19, motivo per cui la produzione potrebbe aver deciso di sospendere la messa indella puntata in attesa di ulteriori decisioni. first appeared on Ascolti Tv Blog.