Pd strappa con Renzi e apre a “responsabili”. Il partito assicura lealtà a Conte (Di venerdì 15 gennaio 2021) Anche il Pd molla Matteo Renzi, si schiera con Giuseppe Conte e apre ai "responsabili", ribaltando la linea ufficiale tenuta nelle ultime settimane, e adesso tocca al premier dimostrare di avere i numeri in Senato. La mossa di Iv ha fatto infuriare anche i democratici, che stavano lavorando per un 'Conte ter' e che erano convinti di avere rimediato nelle ultime ore anche ad alcune mosse di palazzo Chigi giudicate scomposte. Ma la scelta di Renzi di rompere - e di farlo con quei toni - scava un solco anche tra i democratici e Iv, almeno per ora. Nicola Zingaretti chiude la porta all'ex premier dicendo che ormai è "inaffidabile" e sbarra la strada a governi "con la destra sovranista".Anche perché M5s si è ricompattato sulla linea del 'mai più con Renzi' e lo stesso ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 15 gennaio 2021) Anche il Pd molla Matteo, si schiera con Giuseppeai "", ribaltando la linea ufficiale tenuta nelle ultime settimane, e adesso tocca al premier dimostrare di avere i numeri in Senato. La mossa di Iv ha fatto infuriare anche i democratici, che stavano lavorando per un 'ter' e che erano convinti di avere rimediato nelle ultime ore anche ad alcune mosse di palazzo Chigi giudicate scomposte. Ma la scelta didi rompere - e di farlo con quei toni - scava un solco anche tra i democratici e Iv, almeno per ora. Nicola Zingaretti chiude la porta all'ex premier dicendo che ormai è "inaffidabile" e sbarra la strada a governi "con la destra sovranista".Anche perché M5s si è ricompattato sulla linea del 'mai più con' e lo stesso ...

AzzolinaLucia : Difficile pensare di ricucire con chi strappa. Una crisi ora, in piena pandemia, sarebbe insensata. - taimeowmeow : @scarlwalker magari con un po' di patafix? almeno quando lo togli non si strappa via la carta ?? - MelaniaGiglio1 : Ahhhhhhh .... che bello essersi svegliati in Corea del Nord con il Popolo Sovrano che si strappa le vesti per un Ca… - heavyrock70 : RT @vitasportivait: ?? #BasketballCL | G5 ?? Il protagonista @HappycasaNBB strappa il passaggio al turno successivo di #BCL con una gran W… - fromathilda_ : Dayane con questa vocina mi strappa il cuore dalla cassa toracica -

Ultime Notizie dalla rete : strappa con Pd strappa con Renzi e apre a "responsabili", martedì la conta askanews Pd:responsabili non ci sono, verso voto

12.50 Pd:responsabili non ci sono, verso voto I cosiddetti responsabili non ci sono. La maggioranza dopo lo strappo con Ren- zi non esiste più. Quindi è reale il rischio di elezioni a giugno.E' l'an ...

Crisi governo, "fanno accordi con tutti pur di restare": Renzi contro M5S e Conte. L'ex rottamatore: "Se non ci vogliono non diamo la fiducia"

Matteo Renzi rincara contro Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle . Altro che strappo, arriva la nuova sparata. Il leader di Italia Viva ...

12.50 Pd:responsabili non ci sono, verso voto I cosiddetti responsabili non ci sono. La maggioranza dopo lo strappo con Ren- zi non esiste più. Quindi è reale il rischio di elezioni a giugno.E' l'an ...Matteo Renzi rincara contro Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle . Altro che strappo, arriva la nuova sparata. Il leader di Italia Viva ...