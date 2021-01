Pato cuore Milan: “Tornerei subito e sarei titolare accanto a Ibrahimovic…” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lunga e interessante intervista rilasciata da Alexandre Pato a La Gazzetta dello Sport. L'attaccante sogna un ritorno in Italia, magari con la maglia del Milan, suo ex club al quale è rimasto estremamente legato.Il Papero, questo il suo soprannome, ha rivelato che gli basterebbe poco per convincere mister Pioli a metterlo subito titolare: "Il mio fisico è a posto, sto bene, e la mia testa è diversa rispetto a quando mi avevate conosciuto. So quello che posso dare e cosa devo fare: la volontà è tutto e io ce l’ho. Vedo l’Europa nel mio futuro, in particolare l’Italia", ha spiegato il giocatore."In Serie A penso di poterci ancora stare e fare molto bene, compatibilmente col fatto che ho passaporto extracomunitario". E sull'ipotesi Milan: "Nostalgia del rossonero? Certo, come potrei non averla. Sarebbe un ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lunga e interessante intervista rilasciata da Alexandrea La Gazzetta dello Sport. L'attaccante sogna un ritorno in Italia, magari con la maglia del, suo ex club al quale è rimasto estremamente legato.Il Papero, questo il suo soprannome, ha rivelato che gli basterebbe poco per convincere mister Pioli a metterlo: "Il mio fisico è a posto, sto bene, e la mia testa è diversa rispetto a quando mi avevate conosciuto. So quello che posso dare e cosa devo fare: la volontà è tutto e io ce l’ho. Vedo l’Europa nel mio futuro, in particolare l’Italia", ha spiegato il giocatore."In Serie A penso di poterci ancora stare e fare molto bene, compatibilmente col fatto che ho passaporto extracomunitario". E sull'ipotesi: "Nostalgia del rossonero? Certo, come potrei non averla. Sarebbe un ...

SkySport : Pato: 'Milan nel cuore, sogno di tornare. Che coppia io e Ibrahimovic!' - GoalItalia : Pato non esclude un ritorno in Serie A: “Il Milan sarebbe un sogno, potrei giocare con Ibra. La Fiorentina? Ottimo… - ItaSportPress : Pato cuore Milan: 'Tornerei subito e sarei titolare accanto a Ibrahimovic...' - - viola_kan8 : RT @GoalItalia: Pato non esclude un ritorno in Serie A: “Il Milan sarebbe un sogno, potrei giocare con Ibra. La Fiorentina? Ottimo club e c… - infoitsport : Pato apre al ritorno in A e sogna il Milan: 'E' nel mio cuore' -