Milan | A Colombo | “Lotta Scudetto? Con questa voglia non c’è storia”

Milan-Torino è stata una maratona che ha visto i rossoneri spuntarla ai rigori, per questo le pagelle della Gazzetta dello Sport esaltano la difesa e bocciano l’attacco. Sufficiente Tonali con 6, ment ...

A. Colombo: "Nel Milan c'è un atteggiamento e un gioco eccellente. Theo e Calabria determinanti"

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb' l'ex rossonero Angelo Colombo ha parlato della crescita dei singoli rossoneri. Queste le sue parole: "Io ribadisco che il gioco ...

