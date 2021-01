Mercato americano positivo (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Prosegue in cauto rialzo la borsa di Wall Street, con il sentiment degli investitori su cui non sembra pesare, per ora, l’impeachment di Trump, votato ieri dalla Camera USA. Più interesse desta il piano di stimoli approvato dal Congresso USA, di cui si attendono dettagli. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sta mettendo a segno un +0,39%; sulla stessa linea, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,20%, portandosi a 3.817 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,05%); con analoga direzione, pressoché invariato l’S&P 100 (+0,04%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+3,52%), beni industriali (+0,97%) e finanziario (+0,88%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Exxon Mobil (+4,80%), Intel (+3,92%), Chevron (+2,91%) e Boeing (+2,68%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Visa, che prosegue le ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Prosegue in cauto rialzo la borsa di Wall Street, con il sentiment degli investitori su cui non sembra pesare, per ora, l’impeachment di Trump, votato ieri dalla Camera USA. Più interesse desta il piano di stimoli approvato dal Congresso USA, di cui si attendono dettagli. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sta mettendo a segno un +0,39%; sulla stessa linea, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,20%, portandosi a 3.817 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,05%); con analoga direzione, pressoché invariato l’S&P 100 (+0,04%). Risultatonel paniere S&P 500 per i settori energia (+3,52%), beni industriali (+0,97%) e finanziario (+0,88%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Exxon Mobil (+4,80%), Intel (+3,92%), Chevron (+2,91%) e Boeing (+2,68%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Visa, che prosegue le ...

(Teleborsa) - Prosegue in cauto rialzo la borsa di Wall Street, con il sentiment degli investitori su cui non sembra pesare, per ora, l'impeachment di Trump, votato ieri dalla Camera USA. Più ...

