Loewe e Il mio vicino Totoro: una capsule collection fantastica (Di giovedì 14 gennaio 2021) Bisogna sognare. E bisogna riempire lo sguardo di cose belle, specialmente in questo momento. Da qui parte la capsule collection di Loewe dedicata al capolavoro del 1988 (in Italia è arrivato nel 2009) di Hayao Miyazaki Il mio vicino Totoro. "In questo periodo abbiamo bisogno di sentimenti che ci scaldino il cuore. Quando penso ad un film che offra questo tipo di conforto sia ai bambini che agli adulti, quel film è "My Neighbor Totoro" ("Il mio vicino Totoro"). Nessuno può dimenticare il capolavoro del 1988 di Hayao Miyazaki dopo averlo visto. La storia dell'amicizia di Mei e Satsuki con il magico Totoro e i suoi amici, gli spiritelli della fuliggine che non possono essere visti dagli adulti ma solo dai bambini che li amano, è ...

