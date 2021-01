LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: Al-Attiyah beffa Peterhansel tra le auto, Enrico vince tra i quad (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 CAMION – Anton Shibalov firma il miglior tempo assoluto all’arrivo di Yanbu con 4’13” di margine sul connazionale russo Airat Mardeev e 4’53” sul bielorusso Aliaksei Vishneuski. Crolla negli ultimi chilometri Dmitry Sotnikov, che limita comunque i danni ed è 5° a 7’24” dalla testa. 14.57 quad – Il cileno Giovanni Enrico resiste fino al traguardo e si aggiudica la vittoria di tappa con 1’12” di vantaggio sull’argentino Manuel Andujar e 3’18” sull’americano Pablo Copetti. Andujar conserva la leadership della generale ed è a un passo dal trionfo finale. 14.41 CAMION – Dmitry Sotnikov (Kamaz-Master) guadagna terreno e si avvicina a 1’35” dal miglior tempo del connazionale russo Anton Shibalov (Kamaz-Master) all’ultimo rilevamento cronometrico prima ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 CAMION – Anton Shibalov firma il miglior tempo assoluto all’arrivo di Yanbu con 4’13” di margine sul connazionale russo Airat Mardeev e 4’53” sul bielorusso Aliaksei Vishneuski. Crolla negli ultimi chilometri Dmitry Sotnikov, che limita comunque i danni ed è 5° a 7’24” dalla testa. 14.57– Il cileno Giovanniresiste fino al traguardo e si aggiudica la vittoria dicon 1’12” di vantaggio sull’argentino Manuel Andujar e 3’18” sull’americano Pablo Copetti. Andujar conserva la leadership della generale ed è a un passo dal trionfo finale. 14.41 CAMION – Dmitry Sotnikov (Kamaz-Master) guadagna terreno e si avvicina a 1’35” dal miglior tempo del connazionale russo Anton Shibalov (Kamaz-Master) all’ultimo rilevamento cronometrico prima ...

Ennesimo colpo di scena in questa Dakar 2021. Joan Barreda, che era al comando della tappa, non si ferma ad un punto di rifornimento e... resta a piedi con la sua Honda. Sam Sunderland conquista la vi ...

Dakar 2021: Maurizio Gerini e Francesca Gasperi

Maurizio Gerini e Francesca Gasperi su Moto.it dall'ospedale in Arabia Saudita. Live qui e sui canali YouTube e Facebook ...

