La sesta dose nelle fiale di Pfizer non è un regalo: perché ora si rischia un taglio delle forniture di vaccini (Di giovedì 14 gennaio 2021) Pfizer, il colosso farmaceutico che ha sviluppato con l'azienda BioNTech il vaccino anti-Covid con cui si è dato il via alle vaccinazioni in Italia e nel resto d'Europa, potrebbe decidere di inviare meno fiale di fornitura ai diversi Stati membri. Un'ipotesi che sta prendendo piede dopo le prime somministrazioni del vaccino, quando gli operatori medico-sanitari in tutto il mondo si sono resi conto che all'interno di ogni flacone risultano essere presenti e utilizzabili non 5 dosi di vaccino (come inizialmente previsto), ma 6. E tenendo conto che le forniture acquistate dai diversi Stati variano non per numero di fiale, ma per numero di dosi, quella sesta dose in più potrebbe far decidere a Pfizer, anche al netto della grande pressione produttiva, di ridurre il numero ...

