Juventus, i giocatori in prestito: dove giocano e rendimento (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Juventus monitora da lontano anche i tanti calciatori di proprietà in prestito in giro per il mondo: conosciamoli meglio, ecco chi sono La Juventus è considerata da sempre una protagonista indiscussa nel mondo del calcio a livello mondiale. La prima in Italia e una delle pretendenti al titolo Champions: inoltre, il club bianconero gestisce L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lamonitora da lontano anche i tanti calciatori di proprietà inin giro per il mondo: conosciamoli meglio, ecco chi sono Laè considerata da sempre una protagonista indiscussa nel mondo del calcio a livello mondiale. La prima in Italia e una delle pretendenti al titolo Champions: inoltre, il club bianconero gestisce L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Trasis874 : @RafAuriemma Lenta come certi cervelli, montato un caso su un giocatore mai tesserato dalla Juventus,al contrario d… - liviozeta67 : @Djnc78 @romymora70 @Francalidia4 @mlollobrigida È previsto anche un collegamento esterno con Ciro Verdoliva dalla… - persemprecalcio : ???? #CoppaItalia: le pagelle della #Juventus contro il #Genoa. Ecco i giudizi soprattutto su giocatori sotto esame… - GogoV1989 : @AleAntinelli @NonSoloJuve @5maggio2002 @RaiSport @AlvaroMorata @t_pieri @mlollobrigida @GTeotino Non può essere la… - frank__serpico : @NonSoloJuve Ieri ho finito di seguire la partita su Radio1, il telecronista continuava a non farsi una ragione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus giocatori Inter Juve, i giocatori doppi ex del Derby d'Italia Sky Sport Rafia come Ibrahimovic, Tévez e Dybala: gli esordienti in gol con la Juventus

Hamza Rafia entra nel club degli esordienti in gol con la maglia della Juventus, insieme a noi illustri che hanno scritto la storia bianconera come Ibrahimovic, Tévez e Dybala.

Chiellini: “Ci siamo adagiati troppo, dobbiamo risolvere questo problema. Inter? Gara importante ma non decisiva”

TORINO- Con un successo per 3-2 arrivato ai tempi supplementari, per merito del gol del giovane Rafia, la Juventus ha superato il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia, qualificandosi al prossi ...

Hamza Rafia entra nel club degli esordienti in gol con la maglia della Juventus, insieme a noi illustri che hanno scritto la storia bianconera come Ibrahimovic, Tévez e Dybala.TORINO- Con un successo per 3-2 arrivato ai tempi supplementari, per merito del gol del giovane Rafia, la Juventus ha superato il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia, qualificandosi al prossi ...