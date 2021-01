Jeff Bridges: "Il tumore si è drasticamente ridotto" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Jeff Bridges torna ad aggiornare i fan sul linfoma che lo ha colpito condividendo la gioia per le buone notizie dategli dai medici. La star Jeff Bridges torna a parlare della malattia che lo ha colpito aggiornando i fan sulle sue condizioni e rivelando che il tumore per cui è in cura si è drasticamente ridotto. Jeff Bridges ha aggiornato i fan attraverso il suo sito web ufficiale scrivendo che, dopo aver ricevuto la buona notizia dai medici, è tornato a casa "euforico". La star ha anche condiviso alcune opere d'arte che lo hanno aiutato a superare i trattamenti e anche "quello che sta succedendo nel mondo", comprese le opere del suo mentore Rozzell Sykes: "In questo periodo ho adottato il mantra di … Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 gennaio 2021)torna ad aggiornare i fan sul linfoma che lo ha colpito condividendo la gioia per le buone notizie dategli dai medici. La startorna a parlare della malattia che lo ha colpito aggiornando i fan sulle sue condizioni e rivelando che ilper cui è in cura si èha aggiornato i fan attraverso il suo sito web ufficiale scrivendo che, dopo aver ricevuto la buona notizia dai medici, è tornato a casa "euforico". La star ha anche condiviso alcune opere d'arte che lo hanno aiutato a superare i trattamenti e anche "quello che sta succedendo nel mondo", comprese le opere del suo mentore Rozzell Sykes: "In questo periodo ho adottato il mantra di …

