qn_giorno : #Milano, Inter, riunito il CdA: 'Contrazione dei ricavi ma supporteremo il management' - sportli26181512 : CdA #Inter: 'Contrazione dei ricavi, ma garantiremo stabilità': Il Consiglio di Amministrazione nerazzurro si è riu… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter riunito

Ricavi in calo per effetto della pandemia. Ma i proprietari dell'Inter rassicurano i tifosi: "Garantiremo la stabilità finanziaria del club" ...Il CdA arriva in un momento nel quale la proprietà attende l'eventuale offerta di Bc Partners, i cui vertici stanno effettuando la due diligence sui conti del club per poi decidere se avanzare un'offe ...