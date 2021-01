Inter | non solo Bc Partners | spuntano EQT e Arctos

(Di giovedì 14 gennaio 2021) NonBc: anche i fondi EQT eSportsmettono nel mirino l’. Secondo il Financial Times, infatti, non ci sarebbe unfondo che sta guardando alla società nerazzurra. Bc, spiega il quotidiano inglese, al momento sembra quella più in fase avanzata, anche se hanno dimostratoesse sia EQT, fondo svedese, L'articolo

Inter : ?? | PRESENTAZIONI Nicolò Barella ci presenta... i suoi compagni! Come avrà risposto alle domande di @DilettaLeotta… - forumJuventus : Chiellini post #JuveGenoa: 'Buon inizio ma se ci sentiamo troppo sicuri abbassiamo la guardia. Minuti che mi danno… - ZZiliani : @7virgola Il Milan è la squadra più giovane d'Italia (e una delle più giovani d'Europa) e un Mandzukic preso per 6… - ChristianFalci1 : @ilrossoeilnero2 @auro_milan Lasciamo stare, all’Inter che una proprietario con un gruppo industriale ben conosciut… - sorryeriksen : RT @marifcinter: #Inter, oggi Stefano #Sensi è stato sottoposto ad esami dopo il problema muscolare al polpaccio accusato ieri nel riscalda… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter non

Nessuna lesione per il centrocampista nerazzurro, le cui condizioni saranno comunque monitorate quotidianamente ...Centoventi minuti per la seconda della classe per eliminare una gagliarda Fiorentina che probabilmente mai quest'anno era stata così sfrontata in attacco.