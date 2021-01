Harry e Meghan chiudono gli account social | la decisione lascia senza parole

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 14 gennaio 2021)sono sempre al centro dell’attenzione, per un motivo o per l’altro. Nelle ultime settimane si è parlato moltissimo di un loro ritorno in Inghilterra; sembra cheabbia ricontatto nonna Elisabetta per ristabilire l’equilibrio in casa Windsor. La Regina gli avrebbe dettato delle condizioni. Sappiamo anche chehanno in … L'articolo proviene da Velvet Gossip.