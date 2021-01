Grumo Nevano, lavoro nero in opificio tessile: denunciato titolare (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGrumo Nevano (Na) – I Carabinieri della stazione di Grumo Nevano, coadiuvati dal Nucleo Operativo del Comando Gruppo Carabinieri Tutela del lavoro, hanno denunciato un 57enne titolare di un opificio tessile in via Simonelli per diverse violazioni di legge. I carabinieri hanno rilevato che all’interno dell’impresa prestavano servizio 12 lavoratori di cui 9 non erano assunti regolarmente. Di questi lavoratori, uno era anche precettore del reddito di cittadinanza. Il titolare è stato denunciato e nei suoi confronti sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 140mila euro. Non solo, l’azienda è stata sospesa per mancato rispetto delle limitazioni ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – I Carabinieri della stazione di, coadiuvati dal Nucleo Operativo del Comando Gruppo Carabinieri Tutela del, hannoun 57ennedi unin via Simonelli per diverse violazioni di legge. I carabinieri hanno rilevato che all’interno dell’impresa prestavano servizio 12 lavoratori di cui 9 non erano assunti regolarmente. Di questi lavoratori, uno era anche precettore del reddito di cittadinanza. Ilè statoe nei suoi confronti sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 140mila euro. Non solo, l’azienda è stata sospesa per mancato rispetto delle limitazioni ...

sudreporter : #Lavoro nero: blitz dei carabinieri in opificio della provincia nord di #Napoli - PupiaTv : Grumo Nevano, scoperti 9 lavoratori in nero in opificio tessile - - occhio_notizie : Per il titolare sono scattate numerose sanzioni per un importo complessivo di 140mila euro. L’azienda è stata anche… - ObiettivoN : Controlli dei carabinieri : scoperti 9 lavoratori al nero su 12 dipendenti in una fabbrica di Grumo Nevano -… - NapoliToday : #Cronaca Opificio tessile, nove lavoratori in nero su dodici: titolare denunciato -