Gf Vip | la madre e la sorella di Zorzi contro il reality “non è più un gioco”

infoitsalute : GF Vip, la madre della Salemi dice la sua su Giulia e Pierpaolo Pretelli - infoitcultura : GF Vip, Tommaso Zorzi: la madre e la sorella si scagliano contro lo show - pomeriggio5 : A #Pomeriggio5, Guenda Goria parla del crollo emotivo avuto dalla madre Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip - MariAnn08987970 : @gasparripdl L'ITALIA, E'STATA, DISTRUTTA, X UN INFAME PLAGIO??2008 SIMULAZIONE, VENUTA, DI CRISTO, E RESURREZIONE??… - infoitcultura : Tommaso Zorzi: la madre e la sorella si scagliano contro il GF Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip madre

Non è tutto oro quel che luccica, così come dimostrano le parole della madre di un ex concorrente di Temptation Island. Il programma per, ...Guenda Goria ha smentito categoricamente il flirt con Filippo Nardi e ha affermato che lui continuerebbe a bersagliare sua madre.