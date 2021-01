GF Vip, la madre della Salemi dice la sua su Giulia e Pierpaolo Pretelli (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il flirt nato tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ha suscitato bellissime emozioni e fatto molto parlare, soprattutto sui social. È per questo che Fariba Tehrani, mamma della giovane influencer, ha deciso di intervenire e dire finalmente la sua su questa tenera storia d’amore. Sulle pagine del settimanale Chi, la madre della Salemi ha spiegato di non essersi mai voluta esporre sino a questo momento, affinché Giulia potesse fare il suo percorso senza influenze esterne. Ma adesso è giunto per lei il momento di rompere il silenzio: “È entrata molto concentrata, facendo prevalere il suo lato maturo. Mi è piaciuto l’approccio che ha avuto con tutti. Poi è uscito il suo ... Leggi su dilei (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il flirt nato tra, all’internoCasa del Grande Fratello Vip, ha suscitato bellissime emozioni e fatto molto parlare, soprattutto sui social. È per questo che Fariba Tehrani, mammagiovane influencer, ha deciso di intervenire e dire finalmente la sua su questa tenera storia d’amore. Sulle pagine del settimanale Chi, laha spiegato di non essersi mai voluta esporre sino a questo momento, affinchépotesse fare il suo percorso senza influenze esterne. Ma adesso è giunto per lei il momento di rompere il silenzio: “È entrata molto concentrata, facendo prevalere il suo lato maturo. Mi è piaciuto l’approccio che ha avuto con tutti. Poi è uscito il suo ...

pomeriggio5 : A #Pomeriggio5, Guenda Goria parla del crollo emotivo avuto dalla madre Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip - MariAnn08987970 : @gasparripdl L'ITALIA, E'STATA, DISTRUTTA, X UN INFAME PLAGIO??2008 SIMULAZIONE, VENUTA, DI CRISTO, E RESURREZIONE??… - infoitcultura : Tommaso Zorzi: la madre e la sorella si scagliano contro il GF Vip - Daniele86873897 : @GrandeFratello Ecco questa e la M che in Italia viene proposta nelle TV, vipponiiiiiii....TV spazzatura,andate ava… - akissbeforealie : RT @MeanGorgeous: #GFVIP Pierbau : dopo mia madre anche mio fratello, IL SECONDO IMBARAZZO DEL 2021. AVEVO CHIESTO NON ESPONETEVI, NON RI… -