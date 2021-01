“Esiste una corsa” e vuole vincerla Salvini: Mentana, voci di palazzo sui responsabili (Di giovedì 14 gennaio 2021) Giuseppe Conte ha fatto sapere che si presenterà in Aula alla Camera lunedì 18 gennaio per chiedere il voto di fiducia. Contestualmente la Lega ha iniziato a spingere affinché il premier si faccia vedere anche in Senato, dove potrebbe servirgli il colpo di grazia. In che modo lo ha spiegato bene Enrico Mentana durante lo speciale del Tg di La7 sulla crisi di governo: “Il centrodestra che chiede che lunedì ci sia anche il voto al Senato vuol dire che Esiste una corsa a ottenere o a non far ottenere il reclutamento di sufficienti responsabili che sostituiscano i parlamentari di Italia Viva”. Poche ore dopo l'incontro al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella, il premier ha deciso di andare alla conta in Aula: in pratica si gioca il tutto per tutto pur di non dimettersi. “Questo è importante - ha sottolineato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Giuseppe Conte ha fatto sapere che si presenterà in Aula alla Camera lunedì 18 gennaio per chiedere il voto di fiducia. Contestualmente la Lega ha iniziato a spingere affinché il premier si faccia vedere anche in Senato, dove potrebbe servirgli il colpo di grazia. In che modo lo ha spiegato bene Enricodurante lo speciale del Tg di La7 sulla crisi di governo: “Il centrodestra che chiede che lunedì ci sia anche il voto al Senato vuol dire cheunaa ottenere o a non far ottenere il reclutamento di sufficientiche sostituiscano i parlamentari di Italia Viva”. Poche ore dopo l'incontro al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella, il premier ha deciso di andare alla conta in Aula: in pratica si gioca il tutto per tutto pur di non dimettersi. “Questo è importante - ha sottolineato ...

