Crisi governo, Santillo (M5S): "Renzi incredibile, fiducia a Conte" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Agostino Santillo, politico del Movimento Cinque Stelle, in merito alla Crisi di governo. "Siamo nel pieno del periodo più drammatico dal dopoguerra. Contiamo giorno dopo giorno centinaia di vittime, sebbene il vaccino cominci a illuminare la via della speranza. Nel mezzo ci sono provvedimenti come il Decreto antiCovid, lo scostamento di bilancio e i ristori per un Paese in ginocchio sul piano morale ed economico.C'è una sola parola che riassume la Crisi di governo innescata da Italia Viva: incredibile. È incredibile fare uno sgambetto da Prima Repubblica in un momento di così grande sofferenza, nel quale tutta l'Italia si aspetta forza e coesione da parte delle istituzioni. È ...

